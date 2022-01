Omid Nouripour und Ricarda Lang sind neue Parteivorsitzende der Grünen. (dpa / Kay Nietfeld / Michael Kappeler)

Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck waren angesichts des Wechsels in die Bundesregierung nicht mehr angetreten. Bei den Grünen sind Regierungsamt und Parteivorsitz unvereinbar.

Lang: "Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit schaffen"

Lang erhielt bei der Wahl eine Zustimmung von rund 76 Prozent. Mit 28 Jahren ist sie die jüngste Vorsitzende in der Geschichte der Grünen. In ihrer Bewerbungsrede hatte sie die Partei dazu aufgerufen, die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit zur Grundlage ihrer Politik zu machen.

Nouripour: "Ziel ist es, Grüne weiter zu stärken"

Nouripour erreichte knapp 83 Prozent der Delegiertenstimmen. Er sagte den Regierungsmitgliedern in der Ampel-Koalition die Unterstützung der Partei zu. Gemeinsam mit Lang wolle er neue Strukturen in der Parteizentrale schaffen, damit die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl in der K-Frage wieder mitspielen könnten.

Die Wahl der Vorsitzenden muss von den Delegierten noch per Brief bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.