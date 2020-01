In Richmond im US-Bundesstaat Virginia demonstrieren tausende Menschen gegen schärfere Waffengesetze.

Gouverneur Northam von den Demokraten hat schon vor einigen Tagen den Ausnahmezustand verhängt. Auf dem Platz vor dem Regierungssitz, wo die Kundgebung stattfindet, sind sämtliche Waffen verboten. Es werden Konfrontationen mit Waffengegnern befürchtet. Die Behörden rechnen zudem damit, dass sich gewaltbereite Rechtsextreme unter die Demonstrierenden mischen könnten.



Die Regierung von Virginia will das Waffenrecht einschränken und etwa Sturmgewehre verbieten sowie den Kauf von Handfeuerwaffen auf ein Exemplar pro Monat begrenzen. Die Demokraten hatten die Wahl in dem Bundesstaat im November gewonnen und stellen seither in beiden Kammern des Parlaments die Mehrheit.



