In Richmond im US-Bundesstaat Virginia haben tausende Menschen friedlich gegen schärfere Waffengesetze protestiert.

Auf dem Platz vor dem Regierungssitz, wo die Kundgebung stattfindet, waren sämtliche Waffen verboten. Viele Demonstranten zeigten sich aber in den umliegenden Straßen mit ihren Waffen. In Richmond galt seit Tagen der Ausnahmezustand, weil Gouverneur Northam von den Demokraten befürchtete, dass sich gewaltbereite Rechtsextreme unter die Demonstrierenden mischen könnten.



Die Regierung von Virginia will das Waffenrecht einschränken und etwa Sturmgewehre verbieten sowie den Kauf von Handfeuerwaffen auf ein Exemplar pro Monat begrenzen. Die Demokraten hatten die Wahl in dem Bundesstaat im November gewonnen.