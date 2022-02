Der als rechtsextrem eingestufte Richter Jens Maier soll in den Ruhestand versetzt werden. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Der Vorsitzende des Richterbunds, Lüblinghoff, sagte dem MDR-Hörfunk, jemand, der wie Maier so gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung verstoßen habe, sollte nie wieder Richter werden. Man hätte sich jedoch den Weg der Richteranklage durch das Parlament gewünscht. Das wäre ein klares Signal von gewaltiger Strahlkraft gewesen.

Der als rechtsextrem eingestufte Maier soll nach den Plänen des Landesjustizministeriums in den Ruhestand versetzt werden. Ressortchefin Meier sagte in Dresden, ab Mitte März werde ihm zunächst das Amtsgericht Dippoldiswalde als Richter zugewiesen, um seinen Anspruch auf Rückführung aus dem Abgeordnetengesetz zu erfüllen. Gleichzeitig werde man beim Richterdienstgericht in Leipzig den Antrag stellen, Maier ab dem 14. März vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen, führte die Grünen-Politikerin aus. Nach rechtskräftiger gerichtlicher Zustimmung solle Maier dann in den Ruhestand versetzt werden.

Maiers Amt am Dresdner Landgericht ruht seit 2017, weil er für die AfD im Bundestag saß. Vergangenes Jahr verpasste er den Wiedereinzug.

