Silvester-Krawalle

Feuerwehrmänner löschen an der Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet worden war. (Paul Zinken / dpa)

Lüblinghoff betonte, man wisse, dass Strafe abschreckend wirke, vor allem dann, wenn die Täter damit rechnen müssten, gefasst zu werden. Bei Delikten wie Körperverletztung habe man einen Strafrahmen von bis zu zehn Jahren.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Spahn reagierte auf Berichte, wonach es vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund gewesen seien, die Einsatzkräfte angegriffen hätten. Die Politik in Deutschland müsse sich ernsthaft die Frage stellen, warum die Silvesterfeiern immer wieder an denselben Orten mit den gleichen Beteiligten so eskalierten, sagte Spahn dem Portal t-online. "Da geht es eher um ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk", sagte der CDU-Politiker.

Von Regierungsseite gab es zunächst keine Angaben dazu, welchen Gruppen die Übergriffe zuzurechnen waren. Bundesinnenministerin Faeser sprach lediglich von Chaoten und Gewalttätern. Die SPD-Politikerin forderte eine strenge Bestrafung der Täter. Das Ausmaß an Gewalt mache sie fassungslos und wütend, erklärte die Ministerin in Berlin. Forderungen nach Strafverschärfungen schloss sich Faeser aber nicht an.

Der SPD-Abgeordnete Fiedler sagte im Deutschlandfunk , es gebe bereits seit längerem Probleme mit unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft, die staatliche Autoritäten wie Polizei und Feuerwehr ablehnten oder ihr Vertrauen in die Institutionen verloren hätten. Wer genau hinter den Attacken gesteckt habe, müsse aber erst noch ermittelt werden, fügte der frühere Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hinzu.

Mehr als 40 verletzte Beamte

Insbesondere in Berlin waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht angegriffen worden. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden 41 ihrer Einsatzkräfte verletzt. Zu der Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen. Im Zusammenhang mit den Vorfällen habe es 159 Festnahmen gegeben. Es handele sich überwiegend um junge Männer beziehungsweise Jugendliche. Ermittelt wird wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruchs. Die Feuerwehr dokumentierte nach eigenen Angaben bei mindestens 38 Einsätzen Angriffe. Sie beklagte nach Angaben vom Sonntag 15 Verletzte.

Feuerwehr-Gewerkschaft für Dashcams bei Einsatzfahrzeugen

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft verlangte, Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams auszustatten. Dabei handelt es sich um kleine Kameras, die hinter der Windschutzscheibe montiert werden. So könnten Angriffe besser dokumentiert werden, teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg mit . Zudem verwies die Gewerkschaft auf Bodycams, die derzeit getestet würden. Es sei unvorstellbar, was die Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten, sagte der Landesvorsitzende Wieg einer Mitteilung zufolge. Feuerwehr und Polizei in Berlin zählten in der Nacht zum Neujahrstag insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte.

Debatte über Böllerverbot

Als Reaktion auf die Angriffe verlangte etwa die Gewerkschaft der Polizei Berlin ein weitgehendes Böllerverbot. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Mertens, sagte im Deutschlandfunk , nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht könne er sich solch ein Verbot für den öffentlichen Raum sehr gut vorstellen ( hier lesen Sie das Interview in voller Länge ). Berlins Kultursenator Lederer von der Linkspartei sprach sich für ein bundesweites Verbot aus.

Die FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus hält ein allgemeines Böllerverbot dagegen nicht für zielführend. Regierungssprecherin Hoffmann sagte in Berlin, einen Anlass für ein grundsätzliches Verbot von Pyrotechnik sehe man nicht. Allerdings hätten Länder und Kommunen die Möglichkeit, sogenannte "Böller-Verbotszonen" einzurichten.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.