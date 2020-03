Nach Angaben des Deutschen Richterbundes führen ausgefallene oder verspätete Flüge immer häufiger zu Klagen vor Gericht.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Amtsgerichte mehr als 100.000 neue Verfahren, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Richterbund-Geschäftsführer Rebehn sprach von extremen Belastungen für Amtsgerichte an Flughafenstandorten. Zwar handele es sich zumeist um Bagatellverfahren. Doch ihre schiere Masse führe dazu, dass andere Aufgaben an den Gerichten liegen blieben.



Flugreisende haben in der Regel einen Anspruch auf Entschädigung, wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist.