Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen ist von seinem eigenen Kreisverband nicht zum Delegierten für den Bundesparteitag im November gewählt worden. Ein Parteisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des ARD-Fernsehens. Darin heißt es, ein Grund sei Meuthens Kritik am Auftritt des thüringischen Fraktionsvorsitzenden Höcke auf dem Kyffhäuser-Treffen.

Wie der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Räpple vom Kreisverband Ortenau mitteilte, erhielt Meuthen bei der Wahl lediglich 25 von 63 abgegebenen Stimmen. Räpple sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Wahlergebnis sei ein klares Zeichen dafür, dass Meuthen sich innerparteilich anders positionieren müsse.

Gewinnt der "Flügel" an Einfluss?

Meuthen darf als Co-Vorsitzende der AfD zwar trotzdem am Parteitag teilnehmen, nicht aber an der Wahl zum neuen Bundesvorstand. Laut ARD schickt der AfD-Kreisverband Ortenau nun fast ausschließlich Mitglieder zum Parteitag, die dem rechtsnationalen "Flügel" in der AfD nahestehen.



In der AfD herrscht seit längerem ein Streit über die künftige Ausrichtung der Partei. Der Thüringer Landesparteichef Höcke hatte zuletzt mit einer Kampfansage an den Bundesvorstand den Zorn vieler Mitglieder auf sich gezogen. Mehr als hundert Funktionäre und Mandatsträger übten daraufhin in einem gemeinsamen Appell Kritik an einem "Personenkult" um Höcke. Meuthen hatte sich dieser Kritik angeschlossen.