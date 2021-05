Auf dem Bundesparteitag der AfD in Dresden Anfang April zeigte sich noch einmal deutlich, wie gespalten die Partei zwischen dem sogenannten gemäßigten Lager um Parteichef Jörg Meuthen und dem radikalen Lager um Björn Höcke ist. Dort beschloss die Partei, dass sie wieder mit zwei Kandidaten ins Rennen gehen soll, wie schon 2017. Nach langen Debatten sollen nun die Mitglieder vom 17. bis zum 24. Mai über das Spitzenduo abstimmen, das Ergebnis soll am 25. Mai bekannt gegeben werden. Die Entscheidung für ein Spitzenkandidaten-Duo für den Bundestagswahlkampf gilt auch als eine Richtungsentscheidung der AfD. Das hatte man parteiintern eigentlich verhindern wollen.

Warum wurde bisher noch kein Spitzenduo gefunden?

Eigentlich wollte Co-Parteichef Jörg Meuthen beide Lager in einem Spitzenduo abbilden, um die Zerrissenheit der Partei zumindest bis zur Wahl etwas abzumildern. Die als gemäßigt geltende Cotar sollte als Zweckgemeinschaft mit Chrupalla antreten, der eher dem Höcke-Lager zugerechnet wird, um eine Balance zwischen den beiden Parteiflügeln herzustellen. Doch Chrupalla lehnte diesen Kompromiss ab. Darüber sei Cotar sehr enttäuscht und seit dem Parteitag in Dresden zudem ziemlich verärgert, sagte Nadine Lindner aus dem Dlf-Hauptstadstudio in "Deutschlandfunk - Der Tag".

"Das haben Kollegen berichtet aus einem parteiinternen Chat, dass sie sich dort sehr über die Angehörigen des Flügels beziehungsweise Ex-Flügels aufgeregt hat, weil sie gesagt hat: 'Die haben da in Dresden so einen Durchmarsch gemacht und haben uns quasi überhaupt nix gegönnt'. Sie hat das auch als Vertrauensbruch wahrgenommen."

(Rolf Vennenbernd / dpa)Politologe: "AfD - zwei Parteien in einer"

Jörg Meuthens Kampfansage an radikale Kräfte und Provokateure innerhalb der AfD sei ein riskantes Manöver, sagte Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder im Dlf. Die Kombination zwischen gemäßigten und radikalen Kräften mache den Erfolg der AfD aus.

Chrupalla bildet nun lieber ein Tandem mit Alice Weidel. Diese hatte hingegen auf dem Parteitag zunächst noch erklärt, sie wolle nicht als Spitzenkandidatin antreten, was sie mit Verfahrensfragen begründete. Wenige Wochen später gab es doch noch einen Richtungswechsel.

Wofür stehen Weidel/Chrupalla?

Alice Weigel und Tino Chrupalla sind politische Schwergewichte und stehen dem früheren, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften "Flügel" um Björn Höcke nahe. Weidel hatte sich früher für einen Ausschluss von Höcke aus der AfD eingesetzt, ihren Kurs später aber

geändert. Tino Chrupalla ist neben Meuthen einer der beiden Parteichefs der AfD. Der als ehrgeizig geltende gelernte Malermeister aus der Lausitz wurde auf Listenplatz eins der sächsischen Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Als Co-Parteichef sieht er sich als die Stimme des Ostens. Beide treten äußerst dominant auf, mit provokanten Aussagen, rhetorisch giftig. Weidel führte die AfD schon 2017 als Spitzenkandidatin an der Seite von Alexander Gauland in die Bundestagswahl.

Es gibt allerdings innerparteiische Kritik an Weidel. Und trotz des selbstbewussten medialen Auftretens werde sie unter Bundestagsabgeordneten als Fraktionsvorsitzende teilweise als eine "Katastrophe" bezeichnet, berichtet Dlf-Hauptstadkorrespondentin Lindner: "Sie führt nicht richtig, sie taucht in vielen Situationen ab. Und so aus journalistischer Beobachtung muss ich schon sagen, dass ich mir von der Fraktionsvorsitzenden eigentlich auch mehr inhaltlichen Input wünsche, gerade in so einer Situation wie der Corona-Pandemie." Weidel übe zwar Fundamentalkritik, trete dann aber bei Pressekonferenzen oder in Reden im Plenum nicht so Erscheinung, wie es sein müsse, kritisiert Lindner.

Das gelte ein wenig auch für Tino Chrupalla. "Auch da vermisse ich wirklich an einigen Stellen seinen inhaltlichen Input. Geradezu zum Thema Ostdeutschland. Ich habe das Gefühl, das bleibt an einigen Stellen wirklich schwach. Und einige, die so ein bisschen über den lästern, die sagen: Naja, er liest quasi die Sprechzettel ab, die ihm andere - unter anderem Gauland - vorher aufgeschrieben haben."

(picture alliance / Revierfoto)Mit welchem Programm die AfD in die Bundestagswahl zieht

In vielen Punkten wurden die Positionen der Partei verschärft. Forderungen sind unter anderem ein EU-Austritt Deutschlands und eine vollständig andere Corona-Politik.

Wofür stehen Cotar/Wundrak?

Joachim Wundrak und Joana Cotar bilden das zweite Spitzenkandidaten-Team. Wundrak ist ehemaliger Luftwaffengeneral, Cotar digitalpolitische Sprecherin im Bundestag. Sie betrachten sich selbst als gemäßigt und zählen zum Meuthen-Lager. "Doch auch Joana Cotar kann ganz schön austeilen in ihrer Kritik", betont Dlf-Hauptstadt-Korrespondentin Lindner.

Cotar ist Bundestagsabgeordnete aus Hessen, wo sie auf Listenplatz zwei gewählt wurde. Erst seit vergangenem Herbst ist Cotar Mitglied des Bundesvorstands, nachgerückt für Andreas Kalbitz, den die Partei wegen dessen früherer Mitgliedschaft in der neonazistischen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) ausgeschlossen hatte. Cotar wird als digitalpolitische Sprecherin unter den Kollegen als eher unauffällig beschrieben. Joachim Wundrak ist als ehemaliger Generalleutnant bei der Bundeswehr, beziehungsweise bei der Luftwaffe, offensichtlich der ranghöchste Soldat, der bei der AfD im Moment Parteimitglied ist. Er wurde in Niedersachsen auf Listenplatz eins gewählt.

Cotar und Wundrak stehen laut Dlf-Hauptstadt-Korrespondentin Lindner dafür, wie viele ihrer westdeutschen Vertreter die AfD gerne sehen: "Fachpolitisch versiert, mit Nähe zu hochrangigen Militärs, angriffslustig gegenüber der Bundesregierung - aber immer noch moderat genug, um anschlussfähig an breite Wählerschichten zu sein."

(imago/Bildgehege)AfD in der Coronakrise - Abgeschlagen, aber angriffslustigKrisen sind die Stunden der Exekutive, Oppositionsparteien haben es schwer. Das bekommt auch die AfD zu spüren, deren Umfragewerte in Bund und Ländern sinken.

Wer hat die besseren Chancen?

"Ich gehe schon relativ fest davon aus, dass es am Ende Weidel und Chrupalla werden", legt sich Dlf-Hauptstadtkorrespondentin Lindner fest. Weidel und Chrupalla sind unbestritten das bekanntere Team mit größerer politischer Macht. Die meisten an der Basis der etwas über 30.000 AfD-Mitglieder kennen die beiden. Chrupalla ist Co-Parteichef. Weidel ist Fraktionsvorsitzende, sie ist stellvertretende Parteivorsitzende auf Bundesebene. Sie ist Landesvorsitzende in Baden-Württemberg und sie hat Erfahrung im Bundestags-Wahlkampf.

Dennoch gibt es diese innerparteilischen Konflikte, sodass das Abstimmungsergebnis zwar wahrscheinlich zugunsten der beiden ausfallen wird - die Frage ist nur, wie groß oder klein die Rückendeckung dann sein wird. Zudem fehlen beiden die klaren politischen Antworten auf die Krisen dieser Zeit. Trotz allem könnten sie erfolgreich sein, vermutet Lindner. Oft genug habe die Partei gezeigt, dass sie sich von lauten Tönen verführen lässt. Trotz möglicher Skepsis in Westlandesverbänden – am Ende wollten viele an der Basis doch bei lieber den Gewinnern stehen - Nähe zum "Flügel" hin oder her.

(dpa / Kay Nietfeld)Kommentar: Die Kandidatenkür wird eine Richtungsentscheidung

Mit einem von zwei Spitzenduos will die AfD in den Bundestagswahlkampf ziehen. Damit ist der Lagerkampf programmiert, meint Nadine Lindner.

Die Aussichen von Cotar und Wundrak sind daher eher überschaubar, sie haben allenfalls Außenseiterchancen. Während es auf den Social-Media-Kanälen Begeisterungsstürme um die Kandidatur von Alice Weidel gab, traf Cotar teilweise auf ihrem eigenen Kanal auf offene Kritik.

Andererseits gelten Weidel und Chrupalla für einige in den West-Landesverbänden wegen ihrer Nähe zum ehemaligen "Flügel" als unwählbar. Wenn man sich die Mitglieder-Schichtung anschaut, haben die West-Landesverbände, die gemeinhin als gemäßigt gelten, ein überbordendes Gewicht. Doch was kann das bürgerliche oder moderate Lager dem ziemlich gut organisierten radikaleren Flügel entgegensetzen? "Die organisieren sich nicht, um gegen diese ganzen Strukturen irgendwie mal anzugehen", gibt Lindner zu bedenken. "Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann am Ende vielleicht Weidel/Chrupalla wird, weil man auch irgendwie denkt: Ja, Wählerstimmenmaximierung. Zwei bekannte Gesichter - wir wollen möglichst viele Stimmen bei der Bundestagswahl haben. Dann nehmen wir halt die."

Quellen: Nadine Lindner, Dlf, dpa, og