In Bayern wählen die Bürger heute ein neues Parlament. Insgesamt neuneinhalb Millionen Menschen sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Landtags abzustimmen. Die CSU mit ihrem Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Söder, muss sich Umfragen zufolge auf möglicherweise deutliche Verluste einstellen.

Demnach könnte die Partei - so wie schon 2008 - die absolute Mehrheit im Parlament verlieren. Die Koalitionsfrage könnte auch darum schwierig werden, weil bis zu sieben Parteien Aussichten auf Sitze vorhergesagt werden.



Zweitstärkste Kraft waren bislang die Sozialdemokraten. Auch ihnen drohen Einbußen, so dass sie von den Grünen überholt werden könnten. Ebenfalls in den Landtag einziehen dürfte die AfD, ebenso wie erneut die Freien Wähler. Für FDP und Linke könnte es dagegen knapp werden. Der Ausgang der Wahl gilt auch deshalb noch als offen, weil ein großer Teil der Wähler angab, noch unentschlossen zu sein.



Bundestagspräsident Schäuble, CDU, hatte gestern im Südwestrundfunk erklärt, dass das Wahlergebnis in Bayern erhebliche Veränderungen mit sich bringen und in den Parteien zu Diskussionen und Erschütterungen führen könnte.