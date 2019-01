Im sächsischen Riesa hat der Europa-Parteitag der AfD begonnen.

Auf dem Kongress will sich die Partei für das Wahljahr 2019 positionieren. Die Europawahl findet am 26. Mai statt. Außerdem wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Der Spitzenkandidat für die Wahl zum EU-Parlament, Meuthen, hält die Forderung der AfD nach einem EU-Austritt für gerechtfertigt. Meuthen sagte im Deutschlandfunk, sollte sich die EU als unreformierbar erweisen, müsse die Reissleine gezogen werden.



Überschattet wird der Parteitag vom Austritt des früheren AfD-Chefs von Sachsen-Anhalt, Poggenburg. Dessen Äußerungen hätten sich nicht mehr innerhalb des AfD-Spektrums bewegt. Zur Ankündigung Poggenburgs, eine neue Partei zu gründen, meinte Meuthen, er sehe dies entspannt.