Die AfD hat ihren Parteitag im sächsischen Riesa heute fortgesetzt.

Der zweite Tag stand im Zeichen der Aufstellung von Kandidaten für die Europawahl Ende Mai. Bei der Abstimmung über die Bewerber kam es zu erheblichen Verzögerungen. Angesichts des schleppenden Verfahrens hatte sich der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Parteichef Meuthen, an die Delegierten gewandt. Er drückte seine Sorge aus, dass die Zeit für die Verabschiedung des Programms nicht mehr ausreichen könne. Der Europaparteitag in Riesa ist bis Montag angesetzt.



Am Rande des Delegiertentreffens protestierten rund 1.000 Menschen gegen die AfD. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich.