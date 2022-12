Das Logo von Caritas International (AP Photo/WINFRIED ROTHERMEL)

Nicht einmal die Hälfte der benötigten Mittel seien bereitgestellt worden, erklärte der Leiter von Caritas International, Müller, in Freiburg. Die Hilfen für die Ukraine dürften nicht von anderen Krisen ablenken. In Afghanistan etwa seien mehr als 20 Millionen Menschen akut von Hunger bedroht. Zudem verwies Müller auf sich verschärfende Konflikte in Somalia. Weltweit seien 2022 mit mehr als 100 Millionen so viele Menschen wie nie auf der Flucht gewesen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.