Der Vorsitzende der Linken, Riexinger, hat die Haltung seiner Partei zur Staatskrise in Venezuela verteidigt.

Oppositionsführer Guaidó könne sich nicht einfach selbst zum Interimspräsidenten erklären, sagte Riexinger im Dlf (Audio-Link). Der stellvertretende Parteivorsitzende Al-Dailami hatte die Bundesregierung gestern aufgefordert, gegen den "Putschversuch" in Venezuela Stellung zu beziehen. Riexinger kritisierte, das Vorgehen der Opposition sei nicht geeignet, zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Guaidó ist gewählter Präsident der Volkskammer, die von Staatschef Maduro vor Monaten weitgehend entmachtet wurde. Er selbst wurde in einer Abstimmung für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, die von der Opposition boykottiert wurde und deren Legitimität vom Ausland angezweifelt wurde.



Riexinger übte auch Kritik an Maduro. Dessen Methoden bei der Präsidentenwahl zur Ausschaltung seiner Mitbewerber seien nicht in Ordnung gewesen. Die Situation in Venezuela sei polarisiert, es könne zu einem Bürgerkrieg kommen, warnte der Linken-Politiker. Andere Länder sollten sich deshalb heraushalten. Wichtig sei ein ernsthafter Dialog zwischen Regierung und Opposition. Das Vermittlungsangebot von Mexiko und Uruguay dazu müsse angenommen werden.