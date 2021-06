In Berlin ist es nach den gewaltsamen Ausschreitungen von Unterstützern des besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 erneut zu Brandstiftungen und Sachbeschädigungen gekommen.

Nach Angaben der Polizei setzten Unbekannte in der vergangenen Nacht unter anderem im Bezirk Reinickendorf Autos und Müllcontainer in Brand und schlugen Schaufensterscheiben ein. Das Landeskriminalamt ermittelt. Im Bezirk Tempelhof/Schöneberg zerstörten vermummte Täter die Scheiben einer Immobilienfirma. Auch im Bezirk Weißensee wurden Fenster eingeschlagen.



Bei Angriffen Linksextremer waren in den vergangenen Tagen bereits mehr als 60 Polizisten verletzt worden. Hintergrund war eine gerichtlich genehmigte Brandschutzprüfung in dem besetzten Haus, die von der Polizei durchgesetzt wurde.

