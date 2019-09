Der sogenannte Alternative Nobelpreis, der "Right Livelihood Award" geht dieses Jahr unter anderem an Greta Thunberg für ihre Verdienste um den Klimaschutz. Neben Thunberg werden noch drei weitere Personen ausgezeichnet. Die Begründerin der Fridays-for-Future-Schulstreiks ist weltweit bekannt, aber wer sind die anderen Preisträger?

Der Alternative Nobelpreis ehrt Vertreter der Zivilgesellschaft und würdigt ihren Einsatz für Menschenrechte, Pressefreiheit, bürgerliche Freiheiten und Umweltschutz. Außer Thunberg zählen auch die Menschenrechtlerin Aminatou Haidar aus der Westsahara, die Frauenrechtlerin Guo Jianmei aus China und der Brasilianer Davi Kopenawa zu den Preisträgern.

Aminatou Haidar

Die Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar erhält den Alternativen Nobelpreis "für ihren unerschütterlichen gewaltlosen Widerstand, trotz Gefangenschaft und Folter, im Streben nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für das Volk der Westsahara". Haidar setzt sich für die Unabhängigkeit der Region an der nordwestafrikanischen Atlantikküste ein, die nach dem Rückzug der Kolonialmacht Spanien in den 1970er Jahren von Marokko annektiert wurde. Seitdem ist der Status des Gebietes ungeklärt. Wegen ihres Kampfes saß die 53-Jährige auch in Haft und wurde gefoltert. Mehrfach trat sie in den Hungerstreik. Mit Haidar wird erstmals eine Person aus der Westsahara mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Guo Jianmei

Guo Jianmei wird "für ihre bahnbrechende und beharrliche Arbeit zur Sicherung der Frauenrechte in China" ausgezeichnet. Sie gründete an der Pekinger Universität das erste Rechtsberatungszentrum, das sich für die Wahrung der Rechte von Frauen einsetzte. Es beriet Betroffene sexueller Übergriffe, Opfer der Ein-Kind-Politik, Wanderarbeiterinnen und Angestellte in Diskriminierungsverfahren. 2016 schloss die chinesische Regierung das Zentrum ohne Angabe von Gründen. Die 57-jährige Juristin war laut der Right Livelihood-Stiftung die erste Anwältin in der Volksrepublik, die hauptberuflich in der gemeinnützigen Rechtshilfe tätig war. 2005 rief sie ein Anwältinnen-Netzwerk ins Leben, über das auch Frauen in ländlichen Regionen in juristischen Fragen geholfen werden konnte. Seit 1995 haben mehr als 120.000 Frauen in ganz China kostenlose Rechtsberatung von Guo und ihren Teams erhalten.

David Kopenawa und die Organisation Hutukara Yanomami

Der Brasilianer Davi Kopenawa wird gemeinsam mit der von ihm mitgegründeten Vereinigung Hutukara Yanomami für seinen persönlichen Einsatz für die Rechte der indigenen Bevölkerung in seinem Heimatland ausgezeichnet. Kopenawa kämpft gegen die Zerstörung der Lebensgrundlage der Yanomami und setzt sich für die Sicherung der Landrechte und Kultur der Ureinwohner, sowie auch für den Schutz der Wälder und Artenvielfalt im Amazonasgebiet ein. Er war etwa maßgeblich daran beteiligt, dass 1992 ein mehr als 96.000 Quadratkilometer großes Areal in Brasilien zum Yanomami-Schutzgebiet erklärt wurde. Kopenawa hat den Alternativen Nobelpreis 1989 schon einmal in Empfang genommen - damals im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Survival International.



Die vier Preisträger teilen sich das Preisgeld in Höhe von vier Millionen Schwedische Kronen und erhalten damit jeweils umgerechnet etwa 94.000 Euro. Das Preisgeld wird durch Spenden finanziert. Es ist nicht zur persönlcihen Verwendung gedacht.

"Alternativer Nobelpreis"

Der "Right Livelihood Award" wurde 1980 von dem schwedisch-deutschen Philanthropen Jakob von Uexküll ins Leben gerufen. Zum Nobelpreis besteht trotz der Bezeichnung "Alternativer Nobelpreis" keine Verbindung. In diesem Jahr wird die Auszeichnung zum 40. Mal verliehen. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember in Stockholm statt.