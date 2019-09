Bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Kasachstan hat der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler die Bronze-Medaille in der Klasse bis 67 Kilogramm gewonnen.

Damit kann der 30-Jährige doch noch an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio teilnehmen. Stäbler gewann gegen den Ägypter Mohamed Elsayed. Das Besondere an dem Sieg: Weil seine 72-Kilogramm-Gewichtsklasse aus dem Olympia-Programm gestrichen worden war, musste Stäbler für die Chance auf seine letzten Sommerspiele auf 67 Kilogramm abnehmen. Und das ging am Ende nur durch einen fast vollständigen Nahrungs- und Wasserentzug.



Ebenfalls erfolgreich in Kasachstan war der Olympiadritte Denis Kudla, der Bronze in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm gewann.