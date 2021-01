Knapp zwei Wochen vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden haben Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn ein Zehn-Punkte-Programm für die Neuausrichtung der Partei vorgelegt.

Das Papier liegt mehreren Nachrichtenagenturen vor und umfasst Vorschläge wie beispielsweise ein sogenanntes "Belastungsmoratorium für die Wirtschaft". Zudem soll es nach Vorstellung der beiden Politiker künftig ein "Digitalministerium auf Bundesebene" geben, Kriminalität und Extremismus sollen "Null Toleranz" erfahren und die Schulpflicht für 16 bis 18-Jährige ohne Abschluss soll verlängert werden. Das laufende Jahrzehnt solle zu einem Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland werden, so Laschet und Spahn.



Der Zehn-Punkte-Plan ist an die Kreisverbände der CDU und damit an die rund 1.000 Delegierten des digitalen Bundesparteitages verschickt worden, der am 16. Januar abgehalten wird. Laschet konkurriert mit den CDU-Politikern Merz und Röttgen um den Vortsitz.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.