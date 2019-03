Was für ein Schlamassel! Je mehr sie versucht, sich aus den Fallstricken des Brexit-Chaos zu befreien, desto fester zieht sich die Schlinge um den Hals der britischen Premierministerin zu. Ihre Hoffnung, mit dem angekündigten Rücktritt bei den eigenen Leuten und der DUP zu punkten: Nur ein kurzer Höhenflug – gefolgt von einem jähen Absturz. Wichtige Brexiteers sind zwar rasch umgefallen - wie Boris Johnson - oder haben ihr Umfallen unter Bedingungen in Aussicht gestellt - wie Jacob Rees-Mogg – aber das reicht einfach nicht aus.

Theresa May braucht auch die zehn Stimmen der DUP für eine Mehrheit im Unterhaus. Und die DUP sagt immer noch Nein. Eine niederschmetternde Nachricht für Downing Street. Aber Theresa May gibt immer noch nicht auf. Sie kämpft weiter, immer verzweifelter, mit immer weniger Aussicht auf Erfolg. Es tut schon beinahe körperlich weh, diese Regierungschefin beim politischen Ertrinken beobachten zu müssen.

May hat Labour nichts zu bieten

Heute also der Versuch, Labour zu bezirzen. Und auch damit wird May aller Voraussicht nach grandios scheitern. 35 Stimmen, mindestens, braucht sie von der Opposition. Gewinnen will sie sie nun, indem sie morgen erst einmal nur einen Teil ihrer Vereinbarungen mit der EU zur Abstimmung stellt. Weglassen will sie, was Labour stört: Die politische Erklärung über die Zukunft der Beziehungen zur EU.

Labour will die Zollunion und Teile des Binnenmarkts behalten. Das kann May nicht liefern. Also lässt sie das Thema erstmal unter den Tisch fallen. – Und darauf soll die Opposition anspringen? Wirklich? Das tut sie natürlich nicht. Im Gegenteil: Die Partei hat gleich abgewunken. Einen blinden Brexit werde man sicher nicht abnicken.

Und es kommt noch schlimmer: Der Rücktritt, den May den Brexiteers in ihrer eigenen Partei schenken möchte, um ihren Deal durchzubringen, stößt mögliche Abweichler in der Opposition zusätzlich ab. Warum sollten europafreundliche Leute bei Labour den Tories behilflich sein, einen Hardliner in Downing Street zu installieren, der die Briten möglichst weit weg führen möchte von der Europäischen Union? Schließlich hat May die Schuld am Brexit-Chaos dem Parlament in die Schuhe geschoben. Auch das vergrätzt die Abgeordneten, die die Premierministerin so dringend braucht.

Weitere Abstimmung nicht mehr als ein Stimmungstest

Und nun? May wird morgen abstimmen lassen. Sie kann auf ein Wunder hoffen. Und sich, wenn es nicht eintritt, damit trösten, dass sie es nächste Woche nochmal versuchen kann. Und sie kann an der Abstimmung morgen ablesen, wie ihre Chancen gerade stehen. Das wär's dann aber schon. Ein Ausweg aus dem Schlamassel ist das nicht. Während die Uhr weiter tickt für diese Premierministerin und ihren Brexit.

Christine Heuer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré) Christine Heuer, geboren in Bonn, Studium der Germanistik und Philosophie. War freie Korrespondentin für den Deutschlandfunk im Bonner und Berliner Hauptstadtstudio, NRW-Landeskorrespondentin, Chefin vom Dienst. Ist Redakteurin und Moderatorin in der Abteilung Aktuelles.