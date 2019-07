Ringplanet in der besten Stellung des Jahres Der Saturn und ein Erdtransit

Heute steht der Ringplanet Saturn der Sonne am Himmel gegenüber – in Opposition, wie die Astronomen sagen. Fast gegenüber, wäre allerdings besser, denn von der Sonne aus betrachtet erscheinen Erde und Saturn heute nur in derselben Richtung, aber nicht auf einer geraden Linie.

Von Hermann-Michael Hahn