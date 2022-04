Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder. (picture alliance/dpa | Philipp Schulze)

Nach Slowenien sei nun auch Tschechien ein entsprechender Vorschlag gemacht worden, berichtet "Die Welt". Es sei eine Liste mit infrage kommendem Waffenmaterial an Tschechien übergeben worden, zitiert die Zeitung aus einem vertraulichen Papier des Verteidigungsministeriums.

Bei dem Ringtausch mit Slowenien sollen sowjetische Kampfpanzer aus den Beständen des Landes an die Ukraine geliefert werden, die dann durch Schützen- und Transportpanzer der Bundeswehr ersetzt werden. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte gestern in Ramstein beim Treffen von rund 40 Verteidigungsministern erklärt, dass die Bundesregierung dieses Modell ausweiten will.

27.04.2022