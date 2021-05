Nach einem Polizeieinsatz in Rio de Janeiro mit mindestens 25 Toten hat sich das UNO-Menschenrechtsbüro zu dem Fall geäußert.

Man sei zutiefst beunruhigt, sagte Sprecher Colville in Genf. Der brasilianische Vizepräsident Murao bezeichnete die getöteten Verdächtigen indes als "Banditen". In der brasilianischen Metropole war es gestern zu einer Schießerei mit mutmaßlichen Drogenhändlern gekommen. Der Vorfall ereignete sich bei einer Razzia in der Favela Jacarezinho, einem der größten Armenviertel der Stadt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um 24 Verdächtige und einen Beamten einer Spezialeinheit. Es war die Polizeiaktion mit den meisten Toten in der Geschichte Rio de Janeiros.

