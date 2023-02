Fantasievolle Kostüme gibt es in Rio zu Karneval zuhauf zu sehen. (AP / Bruna Prado)

Die berühmtesten Umzüge finden im Sambadrom statt, wo sich die Sambaschulen präsentieren. Den Anfang machte die Schule "Arranco do Engenho de Dentro". Sie widmete ihren Umzug Zé Espinguela, dem Organisator des ersten Wettbewerbs der Sambaschulen von Rio de Janeiro im Jahr 1929. Die zwölf Top-Schulen treten am Sonntag und Montag bis in den frühen Morgen auf.

Jenseits des Sambadroms, wo eine Jury wie beim Eiskunstlauf Noten vergibt, gibt es noch mehr als 440 Umzüge von Karnevalsgruppen - sogenannten Blocos. Sie ziehen etwa im Bohéme-Viertel Santa Teresa durch die Straßen oder spielen auf Plätzen.

Es ist das erste Jahr ohne Beschränkungen seit Beginn der Corona-Pandemie. In Brasilien war auf dem Höhepunkt 2021 das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Der Straßenkarneval wurde in den vergangenen beiden Jahren abgesagt. Nur die Umzüge im Sambodrom fanden nach einer Verschiebung im April 2022 statt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.