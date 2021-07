Spanien hat die Einstufung als Risikogebiet durch Deutschland auf der Basis von Corona-Neuinfektionen infrage gestellt.

Die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko eines Landes verliere angesichts der hohen Impfrate und der niedrigen Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern an Bedeutung, erklärte das Tourismusministerium. Spanien liege bei der Zahl der vollständig Geimpften vor Deutschland. Auch die Todesrate sei niedriger. Die hohen Infektionszahlen würden bei jungen Menschen registriert, die entweder gar keine oder nur milde Krankheitssymptome entwickelten.



Die Bundesregierung hatte gestern ganz Spanien auf die Corona-Risikoliste gesetzt. Die Regelung gilt ab Sonntag. Für Flugreisende ergeben sich daraus aber keine Folgen: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.