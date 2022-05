Regierungschef Baschagha sei in Begleitung mehrerer Minister in Tripolis eingetroffen, um dort seine Arbeit aufzunehmen, hieß es in einer Erklärung. Kurz darauf kam es in der Stadt zu Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten.

Das Parlament hatte Baschagha im Februar an die Spitze einer Übergangsregierung berufen. Er wird von dem einflussreichen General Haftar unterstützt.

In Tripolis hat auch die international anerkannte Regierung des Politikers Dbeibah ihren Sitz. Dbeibah und Baschagha können jeweils auf die Unterstützung rivalisierender bewaffneter Gruppen zählen. Die UNO und westliche Staaten dringen darauf, dass Dbeibah die Organisation von Wahlen vorantreibt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.