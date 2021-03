Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Besuch des israelischen Staatschefs Rivlin den hohen Stellenwert der Freundschaft beider Länder betont.

Das Vertrauen Israels in Deutschland sei für ihn eine große Freude und Verantwortung, sagte Steinmeier in Berlin. Zugleich würdigte er die Normalisierungsabkommen Israels mit mehreren arabischen Nachbarstaaten als historisch.



Rivlin sprach in diesem Zusammenhang von einem "Hoffnungsschimmer für die Stärkung moderater Stimmen" in der Region. Allerdings drohten "extreme Kräfte unter der Führung Teherans" diese Stabilität aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Europäer rief Rivlin auf, sich entschieden und kompromisslos gegen eine atomare Bewaffnung des Iran einzusetzen.

