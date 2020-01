Die Präsidenten Deutschlands und Israels, Steinmeier und Rivlin, haben Jugendliche aufgerufen, Israel, die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und ehemalige Konzentrationslager zu besuchen.

Das sei aus seiner Sicht eine notwendige Ergänzung zum Schulunterricht, sagte Steinmeier bei einem gemeinsamen Besuch mit Rivlin im Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin. Der Bundespräsident zeigte sich besorgt, dass sich die Rolle der Schulerziehung ändere, weil der Einfluss der sozialen Medien heutzutage mit der Erziehung in Schulen und Familien konkurriere.



Rivlin wies daraufhin, dass es jetzt die vierte, fünfte und sechste Generation nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg gebe. Es müsse ein Weg gefunden werden, um Alle wissen zu lassen, was passiert sei und zu vermeiden, dass sich dies wiederhole.