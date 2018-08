Die Anschlagsplanungen des im Juni in Köln mit hochgiftigem Rizin festgenommenen Tunesiers sind umfassender gewesen als bislang angenommen.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen gehe man davon aus, dass der Islamist eine biologische Bombe bauen und sie an einem belebten Ort zünden wollte. Unklar ist, ob er bereits ein konkretes Anschlagsziel hatte.



In Tunesien wurden nach Angaben des Innenministeriums in Tunis zwei mutmaßliche Komplizen festgenommen. Sie hätten in Kontakt mit ihrem in Köln lebenden Landsmann gestanden. Einer von ihnen habe mit dem 29-Jährigen vereinbart, in Deutschland und Tunesien gleichzeitig jeweils einen Bombenanschlag zu verüben. Der andere soll versprochen haben, ihm mit falschen Papieren zur Flucht zu verhelfen.