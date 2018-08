Im Fall des mutmaßlichen Kölner Rizin-Bombenbauers haben die Behörden in Tunesien zwei Verdächtige festgenommen.

Wie das Innenministerium in Tunis mitteilte, hatten die beiden Personen Verbindungen zu dem in Deutschland festgenommenen Tunesier. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe teilte mit, dass Sief Allah H. über soziale Netzwerke und Messengerdienste Kontakt zu Personen im Ausland hatte. Diese hätten ihm unter anderem Informationen zum Bombenbau gegeben. Zu den Kontakten zählten demnach auch Mitglieder der Terrormiliz IS. Diese hätten Sief Allah H. auf die Idee zu einem Anschlag gebracht.



Den Ermittlungen zufolge wollte er zusammen mit seiner Frau in Köln aus Rizinussamen eine biologische Bombe bauen. Diese habe der mutmaßliche Islamist an einem belebten Ort zünden wollen. Den Angaben zufolge ist noch nicht klar, ob der Beschuldigte ein konkretes Ziel ausgewählt hatte. Er war im Juni festgenommen worden, seine Frau Ende Juli.