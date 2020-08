Die Zahl der neu registrierten und bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist innerhalb eines Tages um 1.445 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind seit Beginn der Pandemie 219.964 Infektionen gemeldet worden. Laut RKI nahm zuletzt auch die Zahl der Tests zu. Dies könne zu einem Anstieg der Zahlen führen.



Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer, Kalayci, zeigte sich alarmiert. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, man müsse genau beobachten, wo die Ausbrüche stattfänden. Kranken- und Pflegeeinrichtungen hätten die Situation inzwischen gut im Griff. Es verschiebe sich etwas: Der private Haushalt und Feierlichkeiten seien große Infektionsherde. Es sei wichtig, den Anteil der Infektionen bei Ausbrüche wie in Unternehmen oder in Wohnblöcken zu beziffern, denn dann könne man dies eindämmen.



Das Infektionsgeschehen sei inzwischen breiter gestreut und die Infektionsketten seien dadurch schwerer nachzuvollziehen und einzudämmen. Auch in Berlin sei eine zunehmende Nachlässigkeit zu beobachten. Wenn beispielsweise vor Kneipen oder Gaststätten "Ballermannverhältnisse" entstünden, werde das zum Problem. Man wolle aber vermeiden, alle Gaststätten zu schließen, deshalb müsse man gezielt vorgehen. Grundsätzlich müsse mehr kontrolliert und es müssten mehr Bußgelder verhängt werden.

Testpanne in Bayern

Mit Blick auf die Testpanne in Bayern sagte Kalayci, es sei wichtig, dass die Testergebnisse die betroffenen Personen schnell erreichten. Sie sollten sich, bis das Testergebnis komme, in Quarantäne begeben. Insgesamt seien die Testungen in Deutschland in sehr kurzer Zeit erweitert worden und bei Häufungen könne immer zu Engpässen kommen. Das Infektionsgeschehen sei international hochdynamisch und Reiserückkehrer stellten ein erhebliches Risiko dar.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich im Deutschlandfunk ähnlich geäußert. Der ungebrochene Trend zu höheren Infektionszahlen quer durch das Land beunruhige auch die Regierung. Der Anstieg könne eine neue Dynamik entfalten, denn es gebe inzwischen viele kleinere und größere Ausbrüche im ganzen Land.

