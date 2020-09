Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 1.901 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das waren etwa 500 mehr als am Montag. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, stieg um sechs auf 9.368.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.