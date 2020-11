Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland 12.097 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden registriert worden.

Am Montag sind die veröffentlichten Zahlen in der Regel niedriger, da sich am Wochenende weniger Menschen testen lassen und nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln. Der bisherige Höchstwert liegt bei über 19.000.



Nach Angaben des RKI gab es 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 10.530.



Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle hat sich laut RKI-Lagebericht von gestern in den vergangenen zwei Wochen fast verdreifacht, auf 2.061. Davon werden 1.086 invasiv beatmet.

