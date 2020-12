Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 16.643 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet.

Dies sind 347 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg binnen 24 Stunden um 226 auf nunmehr 26.275. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 197,1 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Angestrebt wird ein Wert von 50.



Da am Wochenende nicht alle Daten von den Behörden übermittelt werden, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

