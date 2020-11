Das Robert-Koch-Institut meldet 23.542 Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden.

Das sind rund 1.700 mehr als am Tag zuvor, an dem 21.866 Fälle registriert worden waren. Den heutigen Daten zufolgen starben weitere 218 Menschen an oder mit dem Virus. Damit summiert sich die Zahl auf insgesamt 12.200.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.