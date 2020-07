Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 378 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, waren damit seit Beginn der Coronakrise rund 198.600 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 9.060 seien an oder mit dem Virus gestorben, schätzungsweise 184.400 hätten die Infektion überstanden. Damit gibt es rechnerisch derzeit rund 5.100 Fälle in Deutschland.