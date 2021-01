Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 7.141 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Am Montag vor einer Woche waren es etwa 5.300 mehr gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 214 auf insgesamt 46.633. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Zahlen des RKI montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.



Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 134 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.