Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen.

Sie liegt nun bei 5,8. Gestern betrug der Wert 5,5 und vor einer Woche 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen. Auch das ist eine Erhöhung, am vorangegangenen Samstag waren es 671 Ansteckungen. Den Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 35 Todesfälle verzeichnet, mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.