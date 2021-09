Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, erhöhte sich die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf 83,8. Am Vortag hatte der Wert noch bei 83,5 gelegen, vor einer Woche bei 80,2. Deutschlandweit wurden 55 weitere Todesfälle verzeichnet.



Zuvor hatte es von Seiten des RKI geheißen, bislang seien fast 31.000 Menschen trotz eines vollständigen Impfschutzes an Covid-19 erkrankt. Seit dem 1. Februar seien 30.880 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert worden. Die Effektivität von Impfungen bewertet das Institut dennoch als hoch: Sie liege bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 86 und 87 Prozent.

