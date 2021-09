Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist binnen 24 Stunden leicht gesunken.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, beträgt der Wert jetzt 82,8 - nach 83,8 gestern und 80,7 vor einer Woche.



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 11.214 neue Infektionen, das sind 379 mehr als am vergangenen Samstag.



Deutschlandweit wurden 45 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Ansteckung verzeichnet.



Die aktualisierten Zahlen zur Hospitalisierungs-Inzidenz lagen zunächst noch nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.