Die jüngste Zunahme der Corona-Neuinfektionen in Deutschland kann nach Ansicht des Robert Koch-Instituts nur mit Hilfe eines Lockdowns gestoppt werden.

Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Virus immun sei, gebe es keine andere Lösung, sagte RKI-Präsident Wieler in einer Online-Veranstaltung der deutschen Botschaft in Washington. Das Robert Koch-Institut gehe davon aus, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssten, um eine neue Welle zu stoppen. Bis die Kampagne so weit fortgeschritten sei, müssten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken und das Begrenzen von Kontakten weiter befolgt werden, betonte Wieler.

