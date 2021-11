RKI-Präsident Wieler mahnt zur Vorsicht. (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Vor allem Treffen mit vielen Menschen in Innenräumen sollten vermieden werden, sagte er " Zeit Online" . Wer Menschen aus Risikogruppen treffe, sollte vorher einen Selbsttest machen. Außerdem sollten unbedingt die AHA-Regeln eingehalten werden, also Abstand wahren, Hygieneregeln einhalten, Mund-Nase-Schutz tragen und die Räume regelmäßig lüften. Mit Blick auf die Reaktion der Politik auf die vierte Welle sagte der RKI-Präsident, es sei bemerkenswert, dass man offensichtlich immer wieder erst die Hand auf die heiße Herdplatte legen müsse, um zu merken, dass man sich verbrenne.

Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen die Befürchtung geäußert, dass in Europa sehr viele Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sterben werden. Die Todesfälle würden bis zum Frühjahr nächsten Jahres voraussichtlich bei über 2,2 Millionen liegen, erklärten die WHO-Experten in einem in Kopenhagen vorgestellten Bericht. In Deutschland sind bisher 99.433 Menschen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

