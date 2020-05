Zum zweiten Mal in Folge hat die Ansteckungsrate beim neuen Coronavirus die kritische Grenze von 1 überschritten.

Das Robert-Koch-Institut schätzt den so genannten R-Wert derzeit auf 1,13. Der Wert gibt an, wieviele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Schon am Samstag hatte er nach längerer Zeit wieder über 1 gelegen. Mitte vergangener Woche wurde er noch mit 0,65 angegeben.



Das RKI hat immer wieder betont, um die Pandemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Der Wert bildet nicht die momentane Situation ab, sondern bezieht sich aus methodischen Gründen auf Infektionen, die schon vor einer gewissen Zeit stattfanden.