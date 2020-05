Zum zweiten Mal in Folge hat die Ansteckungsrate beim neuen Coronavirus die kritische Grenze von 1 überschritten.

Das Robert-Koch-Institut schätzt den so genannten R-Wert derzeit auf 1,13. Der Wert gibt an, wieviele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Schon am Samstag hatte er nach längerer Zeit wieder über 1 gelegen. Mitte vergangener Woche wurde er noch mit 0,65 angegeben.



Der Wert bildet nicht die momentane Situation ab, sondern bezieht sich aus methodischen Gründen auf Infektionen, die schon vor einer gewissen Zeit stattfanden. Das RKI weist darauf hin, dass noch nicht bewertet werden könne, ob die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu einem Anstieg der Infektionen geführt hätten.