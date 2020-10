Die Zahl erfasster Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner lag in den vergangenen sieben Tagen erstmals bundesweit über 100.

Das Robert-Koch-Institut meldete für die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 104,9. Vor vier Wochen hatte er bei 15,3 gelegen. Besonders viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner wurden in Bremen, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen registriert. Werte über dem bundesweiten Mittel haben zudem Bayern und das Saarland.



Auch die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 18.681 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.