Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch.

Wie das Robert Koch-Institut am Abend mitteilte, verdoppelte sich der Anteil der Ansteckungen durch die Mutante in der dritten Juniwoche erneut. Die Experten gehen davon aus, dass Delta spätestens in dieser Woche zum dominierenden Virusstamm in Deutschland wird.



Trotz des steigenden Anteils der Variante war die Gesamt-Inzidenz in Deutschland in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.