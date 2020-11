Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut heute 14.611 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Das sind 1.130 Fälle weniger als am letzten Sonntag. Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche mit 23.648 registrierten Ansteckungen erreicht worden. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland rund 1.043.000 Infektionsfälle festgestellt.



Wie das RKI weiter mitteilte, stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, binnen 24 Stunden um 158 auf insgesamt 16.123.



An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.