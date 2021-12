Laut dem Robert Koch-Institut liegt der Wert bei 439,2 nach 442,9 am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 73.209 Neuinfektionen gemeldet. 388 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Auch in einigen Hochinzidenzgebieten gehen die Zahl langsam zurück. In Bayern können mehrere Landkreise ihren regionalen Lockdown bald beenden. In Deggendorf etwa lag die Inzidenz inzwischen wieder fünf Tage in Folge unter 1.000. Restaurants, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen dürfen somit unter Auflagen wieder öffnen. Auch die Landkreise Regen und Dingolfing-Landau stehen vor Lockerungen. In Kaiserslautern dagegen wird der Weihnachtsmarkt wegen kontinuierlich steigender Inzidenzen am Sonntag abgebrochen.

