Ein positives Affenpocken-Laborergebnis. (IMAGO / Christian Ohde)

Damit sind seit Freitag 15 weitere Fälle hinzugekommen. Nachweise über Affenpocken-Erkrankungen gibt es laut RKI in neun Bundesländern. Noch nicht in der Statistik enthalten sind neue Zahlen aus Berlin. In der Hauptstadt seien laut Senatsverwaltung über Pfingsten 24 weitere Fälle gemeldet worden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Krankheit nun in rund 30 Ländern nachgewiesen, in denen das Virus sonst nicht kursiert. Das RKI betont, dass die meisten Betroffenen nicht schwer erkrankten. Weil das Virus durch engen Körperkontakt übertragen wird, gehen Experten davon aus, dass der Ausbruch begrenzt werden kann. Die Gefährdung für die breite Bevölkerung wird nach wie vor als gering eingeschätzt.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.