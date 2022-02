Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Das Robert Koch-Institut gab die Zahl am frühen Morgen mit 208.498 an. Das sind 44.498 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Zudem wurden 196 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Ansteckung registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1227,5 und markierte damit ebenfalls einen Höchstwert - nach 1206,2 gestern und 940,6 vor einer Woche. Die Hospitalisierungsrate hatte das RKI zuletzt mit 4,59 angegeben.

Dabei handelt es sich um die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.