RKI: PCR-Tests mit Bedacht einsetzen (dpa/Hendrik Schmidt)

In seinem Wochenbericht schreibt das RKI, in einigen Regionen befänden sich Labore an den Grenzen ihrer Auslastung. Daher sei eine Priorisierung gemäß der Nationalen Teststrategie geboten. PCR-Tests sollten beispielsweise nur noch begrenzt dafür eingesetzt werden, die Quarantäne- und Isolationszeit bei Kontaktpersonen und Infizierten zu verkürzen.

Es gibt die Befürchtung, dass überlastete Labore Infektionen nicht zeitnah melden können und dadurch die offizielle Statistik verzerrt wird. Das RKI schreibt dazu, die zuletzt gesunkenen Infektionszahlen seinen möglicherweise regional auch auf die Überlastung von Gesundheitsbehörden und Laborkapazitäten zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.