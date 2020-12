Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sieht kaum Alternativen zu einem harten Lockdown in Deutschland. Die seit Anfang November geltenden Maßnahmen reichten nicht aus, um das Coronavirus erfolgreich einzugrenzen, sagte Wieler in Berlin. Die Kontakte der Bevölkerung müssten um mindestens 60 Prozent reduziert werden, die aktuellen 40 Prozent seien zu wenig.

Irland und Belgien hätten mit einem harten Lockdown die Kontakte erfolgreich gesenkt und damit Ansteckungen reduziert. Zu härteren Maßnahmen gebe es auch in Deutschland keine gute Alternative, betonte Wieler.



Der erneute Anstieg der Infektionszahlen sei besorgniserregend. Die Lage sei nach wie vor sehr ernst, sie habe sich seit der vergangenen Woche verschlechtert. Wieler erklärte die Situation damit, dass das Coronavirus in der Bevölkerung sehr verbreitet sei. Umso wichtiger sei es deshalb, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nach Angaben des RKI ist besonders die Lage in den Alten- und Pflegeheimen schwierig. Es gebe dort aktuell fast doppelt so viele Ausbrüche wie im Frühjahr.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 23.679 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg binnen 24 Stunden um 440. Damit überschritt deren Gesamtzahl erstmals die Marke von 20.000 Fällen.

